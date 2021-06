Negli hub di Bari e provincia più di 15mila vaccinazioni in un giorno. Superate le 900mila somministrazioni dall'inizio della campagna

Oltre 15mila somministrazioni eseguite in una sola giornata (15.331, per la precisione) nei ventidue centri di Bari e provincia: la Asl Bari ha superato in queste ore, per la prima volta, la propria media quotidiana di vaccinazioni. Dall'inizio della campagna vaccinale a oggi, sono state nel complesso finora effettuate 909.040 somministrazioni.

“Questi numeri attestano una sempre più incisiva capacità vaccinale acquisita grazie ad una distribuzione capillare sul territorio delle strutture vaccinali – commenta il dg Asl, Antonio Sanguedolce - e ad una organizzazione puntuale del personale impegnato nella campagna di immunizzazione contro il Covid”.

Di pari passo con il potenziamento dell’attività di vaccinazione, aumenta la copertura vaccinale delle fasce di età comprese fra i 40 e i 60 anni che tra Bari e provincia - sottolinea la Asl Bari- risulta di gran lunga superiore alla media nazionale.

In particolare, secondo i dati forniti dalla Asl, dei 40-49enni il 62% ha ricevuto almeno una dose di vaccino a fronte del 45,80% della media nazionale quindi con un distacco percentuale di 17 punti. Stessa performance con il più 17% si riscontra nella decade di età 50-59 anni, dove in provincia di Bari, il 79% è stato coperto con almeno la prima dose, a fronte del 62,62% registrato a livello nazionale. Anche per la fascia di età 60-69 anni la percentuale di immunizzazione con almeno una dose supera la media italiana, con addirittura l’88% a fronte del 73,73% nazionale, con 15 punti percentuali in più.

"La campagna vaccinale contro il Covid sta procedendo a ritmo sostenuto. Una volta messi in sicurezza gli ultra sessantenni, l’asse della campagna di immunizzazione è orientato adesso a proteggere la popolazione più giovane". Dopo le somministrazioni avviate nelle scorse settimane in favore degli studenti maturandi e dei ragazzi 12-15 anni in condizioni di fragilità, nei centri vaccinali della ASL Bari sono già partite le iniezioni per i minori di 12-15 anni non fragili. Da domenica – giornata di apertura delle prenotazioni ad oggi – hanno ricevuto la prima dose già 278 ragazzi di questa fascia di età.



