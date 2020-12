Meno 24 ore al 'Vaccine day' anche in Puglia: dosi in arrivo all'aeroporto di Bari

È atteso per il primo pomeriggio il vaccino Pfizer che sarà distribuito domani nel giorno del 'Vaccine day' in Puglia. Il carico di dosi destinato alla Puglia viaggerà con un aereo dell'Esercito, per poi essere trasportato al Policlinico di Bari, come si legge in una nota del Ministero della Difesa. Il carico, che deve viaggiare in una cella frigorifera viste le basse temperature in cui vanno conservati i vaccini, sarà scortato dai carabinieri: sono 95mila le dosi che saranno inizialmente distribuite in Puglia. Il nosocomio barese è stato quindi scelto come hub regionale per la conservazione e smistamento dei vaccini in tutte le sei province della Puglia.