Vaccino Covid per gli over 80, al via da domani le prenotazioni: come richiederlo in ambulatorio o a domicilio

'L'ora x' scatterà alle 14, quando saranno attive le prenotazioni. Come anticipato dalla Regione negli scorsi giorni, partiranno domani, giovedì 11 febbraio, richieste per il vaccino anti Covid per gli over 80, che potrà essere somministrato in ambulatorio o a domicilio. Tre le modalità di prenotazione previste nel caso si scegliesse di farlo in laboratorio: di persona in farmacia, per telefono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle Asl e sul portale PugliaSalute. Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l'ora e il luogo della vaccinazione. Nel caso si scegliesse la vaccinazione

Per quanto riguarda la vaccinazione a domicilio, invece, si può prenotare il proprio turno in due modalità: di persona in farmacia o per telefono Centro Unico di Prenotazione (Cup). Chi si prenota verrà ricontattato per fissare l'appuntamento a domicilio. Per quanto riguarda infine le farmacie, sarà possibile prenotarsi in tutte le strutture farmaceutiche abilitate al servizio Farmacup, portando con sé la tessera sanitaria dell’interessato, che si potrà recare di persona o incaricare altri.

"Invitiamo a non accalcarsi fin da domani pomeriggio nelle farmacie - l'appello dell'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco - perché il servizio è capillare e consentirà a tutti di prenotare con calma e di ricevere comunque entro un breve periodo la vaccinazione".