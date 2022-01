Vaccini, Puglia sul podio anche per la fascia 5-11 anni: il 43% ha ricevuto la prima dose. A Bari oltre 1 bambino su 2 è vaccinato

Non solo sulle prime dosi, il podio delle classifiche nazionali sulla campagna vaccinale va alla Puglia anche per le somministrazioni della fascia 5-11 anni: i dati forniti dall'Asl mostrano infatti una percentuale del 42,6 per cento, 17,5 punti sopra la media nazionale (25,1 per cento). Per le terze dosi, invece, il 7 per cento della fascia in età pediatrica ha ricevuto la seconda dose, mentre nella fascia 12-19 la terza dose/richiamo vede una copertura al 17% (+3,2 per cento della media nazionale).

La situazione a Bari

Il 52 per cento dei 5 - 11enni che risiedono nella città di Bari ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, quindi più della metà dei bambini baresi ha scelto con le loro famiglie di aderire alla campagna vaccinale e proteggersi contro il Covid. Ottima anche la percentuale di copertura con prima dose della stessa fascia di età in provincia che si attesta al 46 per cento. La popolazione pediatrica sta rispondendo benissimo alla vaccinazione, un fattore decisivo anche per la messa in sicurezza delle scuole e dell’attività in presenza. Intanto le vaccinazioni - per lo più richiami in questa fase - proseguono a pieno ritmo: nelle ultime 24 sono state eseguite nei punti vaccino territoriali 14.169 somministrazioni, di cui 11.145 terze dosi, 2269 seconde, e 755 prime. Solo nell’hub Fiera del Levante ne sono state effettuate 1587 in una giornata. La copertura con dose “booster” è altrettanto significativa tanto che oltre il 72 per cento della popolazione over 12 in provincia ha già fatto il richiamo, e a Bari città il 73,6 per cento.