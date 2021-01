Vaccino Covid, in Puglia altre 4500 somministrazioni: si tocca quota 49mila. Entro fine mese forse le prime dosi di Moderna

Nella sola giornata di oggi sono state vaccinate altre 4500 persone contro il Covid in ospedali e rsa, portando il totale delle dosi somministrate poco sotto i 49mila. La Puglia ha così coperto circa il 65 per cento del totale dei vaccini Covid della Pfizer ricevuti, ovvero 74.605. Intanto emergono nuovi dettagli sul secondo vaccino che sarà a disposizione degli italiani, ovvero quello prodotto da Moderna: sebbene in Puglia non è ancora previsto l'arrivo della scorta, a fine gennaio potrebbero essere consegnate qualche migliaio di dose, come segnala l'agenzia Ansa.