Vaccinazioni Covid over 80, superate le 72mila prenotazioni. Lopalco: "Oltre un terzo del target della campagna"

Sono 72.377 gli over 80 che si sono prenotati in Puglia per la vaccinazione Covid-19. Il dato, aggiornato alle 18 di oggi, vede il superamento di un terzo del target previsto dalla Regione Puglia per le vaccinazioni agli ultraottantenni, come ha ricordato l'assessore Lopalco.

"Ricordiamo che nei prossimi giorni continueranno ad essere attivi i canali del sito sanita.puglia.it - spiega l'epidemiologia - dei Cup delle Asl anche per via telefonica e il capillare sistema FarmaCup delle farmacie pugliesi”.