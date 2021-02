Vaccino anti Covid ai pugliesi, oltre 57mila hanno ricevuto la seconda dose

I pugliesi immunizzati dal Covid grazie al vaccino sono finora 57.393: questo è il numero delle persone che nella nostra regione hanno ricevuto sia la prima che la seconda somministrazione di vaccino Pfizer.

Come emerge dal report stilato dalla Regione Puglia, le dosi complessivamente somministrate fino a questo momento sono 137.048, di cui 79.655 relative alla sola prima inoculazione. Intanto nella regione vengono somministrate anche i primi vaccini Moderna: finora sono stati 252 in provincia di Brindisi, 262 a Lecce e 21 nel Foggiano.

Nel complesso, in testa per numero di somministrazioni vaccinali c'è la provincia di Bari 45.772, seguita Lecce con 27.326, Foggia 24.808, Taranto 17.174, Bat 11.112 e Brindisi 10.856.

Intanto, da lunedì le Asl pugliesi potranno cominciare a contattare gli anziani over 80 per raccogliere le adesioni alla vaccinazione anti Covid, per poi fissare i relativi appuntamenti.