Vaccino anticovid in Puglia, aperte le adesioni per fascia d'età: già migliaia gli accessi alla piattaforma della Regione

Si sono aperte alle 14 di questo pomeriggio le adesioni per le vaccinazioni anticovid per età in Puglia, per coloro che hanno da 60 a 79 anni.

Come noto, non si tratta di una prenotazione della conferma della propria adesione: la Regione Puglia, infatti, ha già programmato la vaccinazione e ciascun cittadino potrà prendere visione del proprio appuntamento e confermarlo.

Oggi, lunedì 29 marzo, sarà possibile visionare il calendario vaccinale di coloro che hanno 79 e 78 anni, quindi dei nati dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1943: il cittadino prende visione della sede e della data programmata per età ed è chiamato ad esprimere adesione.

Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso: la piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it, accedendo al servizio online, si compila il modulo con i dati richiesti e si visualizza data e luogo del proprio appuntamento. È possibile stampare il promemoria e il modulo di consenso informato; il numero verde 800.71.39.31 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20: chiamando il numero verde la persona che intende vaccinarsi (o una persona delegata) riferisce i dati richiesti e l’operatore comunica l’appuntamento fissato. Se si desidera stampare il promemoria ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP; farmacie accreditate al servizio FarmaCUP: inseriscono i dati della persona che vuole aderire alla vaccinazione e comunicano data e luogo della somministrazione. Possono anche stampare il promemoria dell’appuntamento o modificare l’appuntamento.

Sin dai primi minuti dall'apertura delle adesioni, la piattaforma della Regione ha registrato un elevato numero di accessi, con attese segnalate anche di un'ora.

Le fasce di età che possono aderire alla campagna vaccinale vengono sbloccate man mano che i vaccini arrivano da Roma. Per effettuare l’adesione è necessario essere muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e recapito telefonico. Le vaccinazioni partiranno dal 12 aprile e saranno fissate nell’hub più vicino alla residenza del cittadino. Chi intende modificare l’appuntamento può recarsi in farmacia.