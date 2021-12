Vaccini, il 35% degli over 18 ha ricevuto la dose 'booster'. L'appello del 12enne Francesco: "Ieri il mio compleanno, oggi mi vaccino. Fate come me"

Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid in tutta la Puglia, rispettando i target fissati dal commissario nazionale per l’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate nei centri vaccinali del Barese 8.744 dosi anti-Covid. In dettaglio 7.848 richiami, 689 seconde dosi e 207 prime dosi, compresi 3.689 vaccini somministrati dai medici di Medicina generale in studio, sede ASL o a domicilio. Nella giornata di ieri a Rutigliano è stato attivato un nuovo Hub ospitato all'interno degli ambienti del Museo Civico Archeologico, in piazza XX Settembre 1. La struttura è stata messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione Area Sud dell'Asl Bari, ed è stata inaugurata con un "Open day" senza prenotazione riservato agli operatori scolastici. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno aperte agende disponibili per le prenotazioni di tutta la popolazione.

Sinora nel territorio barese sono state iniettate 161.869 dosi “booster”, con una copertura del 34,7 per cento sulla popolazione residente over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale primario almeno 5 mesi fa. Copertura con terza dose particolarmente alta nella città di Bari, dove ha già ricevuto il richiamo il 40,4% della popolazione vaccinabile over 18 e, tra gli over 80, il 59,8%.