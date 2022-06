Primo caso di vaiolo delle scimmie in Puglia, Tafuri (Policlinico): "Non possiamo escludere altri contagi. Impatto finale più modesto del Covid"

"La diffusione del vaiolo delle scimmie sarà minore rispetto a quella del Covid". A rassicurare la popolazione dopo la scoperta del primo caso pugliese del virus, appartenente a un 36enne tornato da un viaggio in Africa, è Silvio Tafuri, medico responsabile della Control Room Covid del Policlinico di Bari. Per Tafuri, infatti, a smorzare la possibilità di un contagio di massa è la modalità del trasmissione del virus, che "al momento è solo attraverso rapporti sessuali" spiega. "Non si possono però escludere altri casi in Puglia al momento - aggiunge - perché paucisintomatici o perché confusi con altre malattie sessualmente trasmissibili".