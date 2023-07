Visite cardiologiche gratuite in piazza Libertà, a Bari arriva il 'Truck Tour Banca del Cuore 2023'

Da domenica 23 luglio a martedì 25 luglio, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck allestito si fermerà a Piazza della Libertà, a Bari, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito. Riparte la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare 'Truck Tour Banca del Cuore 2023' facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare 'Banca del Cuore'.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, sin dal suo esordio nel 2017 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-Anci.

Grazie al Progetto Banca del Cuore, a tutti i cittadini visitati nel Truck, verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette

l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati, a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno in tal modo custoditi in una 'cassaforte virtuale' che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall'Italia e dall'estero alla 'Banca del Cuore', per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.