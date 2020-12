Un Albero di Natale per il quartiere San Paolo: la donazione anonima per la cappella di Santa Rita

E' stato installato un Albero di Natale alto 8 metri nella cappella di Santa Rita nel quartiere San Paolo di Bari. A donarlo un anonimo cittadino: l'Albero è stato installato nell'area della cappella tra via Candura e via Mazzoni.

Soddisfatto Michele Genchi, responsabile del comitato Santa Rita: "In questi giorni tanti genitori vengono con i propri figli per fare foto vicino all'albero di Natale ma c'è anche un bellissimo presepe vicino alla statua del Sacro Cuore di Gesù. Negli anni scorsi abbiamo anche organizzato una festa per i più piccoli ma quest'anno sarà difficile anche se i residenti non vogliono rinunciare a questa tradizione almeno per i bambini con piccoli doni".