Sanità Puglia, Mesto (Ugl): “Finalmente passi in avanti su applicazione del Ccnl Aiop-Aris”

La Ugl Salute ha preso parte oggi all’incontro con la Regione Puglia per confrontarsi sul tema delle strutture di riabilitazione ex art. 26. “È stato prospettato – dichiara Giuseppe Mesto, Segretario Regionale della Ugl Salute – un incremento del 7% delle tariffe, su base annua, per circa 8 milioni e 200mila euro in totale. Per le strutture che applicano il contratto Aiop sanità privata sarà previsto un ulteriore aumento del tetto di spesa di circa il 5% in aggiunta al 7%. Tutto questo potrebbe essere propedeutico all’applicazione del rinnovato contratto Aiop-Aris della sanità privata con l’auspicio che anche le aziende che hanno deciso unilateralmente il cambio con l’utilizzo di altri Ccnl nazionali penalizzanti a livello economico e normativo per i lavoratori, tornino sui loro passi. È arrivato il momento di riconoscere agli operatori sanitari quanto loro da troppo tempo dovuto”.