Il servizio mensa nelle scuole comunali baresi premiato dal Ministero: "In arrivo 480mila euro di rimborsi per le famiglie"

Il servizio mensa comunale delle scuole baresi è "eccellente": è il riconoscimento ottenuto, anche per lo scorso anno scolastico, dal Ministero delle Politiche Agricole, per la la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici utilizzati, assegnando all’ente una premialità economica di 480mila euro, utilizzata per rimborsare parte del servizio alle famiglie, con una suddivisione in base all'indice isee

Secondo i calcoli degli uffici, quindi, su una platea di 4500 famiglie iscritte al servizio di refezione, grazie a questo fondo, 1300 famiglie appartenenti alla fascia reddituale compresa tra 6000 a 12.500 euro (1° fascia pagante), riceveranno il rimborso dell’intera retta, che si attesta intorno ai 240 euro. Queste famiglie si aggiungono alle 1200 che già usufruivano gratuitamente del servizio di refezione, per un totale di 2500 nuclei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente delle famiglie utenti secondo le modalità indicate dal contribuente. “In questo particolare momento che l’intero Paese sta vivendo - spiega l'assessore cittadino alle Politiche Educative, Paola Romano - , insieme agli uffici comunali e alle scuole cittadine abbiamo voluto provare a dare ai nostri bambini una dimensione di normalità, affiancando alla ripresa delle attività scolastiche anche il servizio di refezione scolastica che, seppure in modalità differenti rispetto agli anni passati, resta un momento di socializzazione e un sostegno per tante famiglie che lavorano o che in questo momento vivono nuove difficoltà. Proprio per andare incontro a queste situazioni nelle scorse settimane abbiamo lavorato per stringere i tempi dell’erogazione dei rimborsi del servizio del 2019, che per circa 1300 famiglie andranno coprire totalmente il costo della retta annuale dovuta, portando così a 2500, oltre la metà, il numero degli utenti per cui il servizio è a costo zero. Per gli altri utenti il rimborso oscilla tra una percentuale del 68% e del 20% della tariffa.