Didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali, Emiliano chiarisce: "Dirigenti scolastici valuteranno gruppi classe"

In una lettera inviata all'Ufficio scolastico regionale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiarito la parte della ordinanza che impone la sospensione delle lezioni in presenza da oggi e fino al 24 novembre prossimo nelle scuole, nella parte relativa ai ragazzi con bisogni educativi speciali e i laboratori.

Emiliano, spiega che "con riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza - per entrambi i cicli di istruzione - debba garantire condizioni di reale inclusione con la conseguenza che in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni e fra questi l'alunno H, Dsa, Bes, si ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale circostanze, la organizzazione di gruppi classe in presenza",

Il governatore ritiene "opportuno che i gruppi non siano superiori al 25% della composizione originaria di ogni singola classe". La composizione e l'organizzazione dei componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle istituzioni scolastiche nell'ambito del rapporto scuola-famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda i laboratori di indirizzo e professionalizzanti nella scuola secondaria di secondo grado da praticare in presenza "è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica". Per l'indirizzo musicale nella secondaria di I grado e nel liceo musicale possono essere consentite in presenza solo "le lezioni individuali di strumento, la cui effettuazione è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica". I corsi serali e Cpia - Centri provinciale per l'istruzione degli adulti - cosi' come i convitti non ricadono nelle previsioni della ordinanza. Le istituzioni scolastiche dovranno adeguarsi progressivamente alle indicazioni non oltre il prossimo lunedì".