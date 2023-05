She Tomorrow. A Bari la tappa finale del Roadshow sulle professioni del Digitale e Innovazione al femminile

Dopo aver attraversato tutte le province della Puglia si conclude, martedì 30 maggio 2023 al Liceo Scientifico Fermi di Bari, “She Tomorrow Roadshow. Le Leaders del futuro”, il progetto promosso dalla Fondazione ITS Academy Apulia Digital Maker per orientare alla scelta di studi post diploma nel settore STEM e favorire l’acquisizione di talenti, in primis femminili, negli ambiti dell’informatica e delle nuove tecnologie digitali.

Partita lo scorso marzo, questa prima rassegna di incontri itineranti in alcuni dei più prestigiosi licei scientifici di Puglia, è stata realizzata con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione e Lavoro della Regione Puglia e Anitec-Assinform e in collaborazione con WomenX Impact, Puglia Women Lead e il Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese, partner dei corsi professionalizzanti dell'Its Academy dell’Area ICT, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione.

Protagoniste di ogni tappa vivaci personalità femminili, operanti nei diversi ambiti professionali dell’innovazione digitale che, nel ruolo di “mentor”, sono state invitate a dialogare con le studentesse e gli studenti, ora impegnati ad affrontare la delicata scelta della strada da intraprendere dopo il diploma. Molti i focus passati in rassegna, soprattutto nell’ottica del superamento del gender gap: pari opportunità e professioni del futuro, job skills per il trasferimento digitale al sistema imprenditoriale, mismatch e strategie per la costruzione di uno sviluppo sostenibile dei territori.

Il capitolo finale di questa inedita esperienza di talk ospitati nel sistema scolastico regionale, lì dove sono le potenziali “leaders del futuro”, partirà alle ore 12:00 con il saluto della Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Fermi, Giovanna Griseta. A seguire gli interventi dell’avv. Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Lara d’Argento, growth hacker con esperienze internazionali e co-fondatrice dell’ APS Puglia Women Lead, community che si occupa di promuovere l’empowerment, l’imprenditoria femminile e lo sviluppo di competenze digitali per le donne pugliesi e Annamaria Fiore, responsabile Area Strategica 'Ricerca Economica ed Informazione Statistica' dell’A.R.T.I. Puglia, esperta di sviluppo regionale e coordinatrice di numerosi gruppi di lavoro, anche in progetti di cooperazione internazionale, autrice e curatrice di importanti pubbli cazioni.

A presentare le opportunità offerte dai corsi professionalizzanti post-diploma gratuiti della Fondazione Apulia Digital Maker - in avvio a ottobre in tutto il territorio regionale - interverrà il direttore, Valentina Scala, accompagnata da Giusy Danese e Antonella De Chirico, neodiplomate dei corsi Developer appena conclusi nella sede di Bari, già assunte da prestigiose aziende del settore ICT.

L’incontro, moderato da Valentina Scuccimarra, è riservato agli studenti e docenti dell'istituto scolastico ospitante, ma per tutti sarà possibile seguire la diretta streaming o in post visione – curata dalla start up Comtainer, fondata da ex studenti dell’Apulia Digital Maker - sui canali social di Apulia Digital Maker.