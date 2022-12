Seduta plenaria del Cgpm 2022 Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo: Molfetta presente!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è tenuta a Bari, 6 dicembre 2022 presso l'aula del Consiglio regionale della Puglia in via Gentile 52, la seduta plenaria del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM), l'organismo di rappresentanza e garanzia statutaria delle comunità pugliesi emigrate presso la Regione Puglia. Il CGPM è tornato a riunirsi in presenza, per la prima volta dopo tre anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid19. La plenaria è iniziata con il saluto della Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. Sono seguito gli interventi di Francesca Zampano, dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia, nella quale sono incardinate le funzioni relative ai Pugliesi nel Mondo. E' stato presentato all'assemblea un focus tematico sul "Turismo delle radici" con gli interventi del Consigliere d'Ambasciata Giovanni Maria De Vita - della Direzione Generale degli Italiani all'Estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ha partecipato Luca Scandale, Direttore Generale dell'Aret PugliaPromozione. Divers gli interventi dei consiglieri del CGPM arrivati da tutto il mondo, per Molfetta era presente l'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, rappresentata dal Presidente Roberto Pansini, appena rientrato dagli USA. I lavori si sono conclusi con la formulazione, da parte del CGPM, degli indirizzi per l'elaborazione del Piano 2023 degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo. Il CGPM Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo attualmente in carica è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 672 del 15 novembre 2018 e si è insediato a Bari il 6 dicembre dello stesso anno. E' presieduto dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composto in parte da membri designati dalle associazioni iscritte all'Albo regionale nel corso di apposite Assemblee Continentali ed in parte nominati in rappresentanza di istituzioni e organismi che hanno diretta attinenza con la realtà sociale degli emigrati; al suo interno viene eletto l'Ufficio di Presidenza.