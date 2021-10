12 scatti che immortalano colori e paesaggi pugliesi: le foto vincitrici del concorso “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”

Sono state selezionate dalla Giuria (Mariagiovanna Dell’Aglio, Giovanna Agrosì, Enrico Altini, Margherita Nardelli, Alessandro Centrelli) le foto vincitrici della 12a edizione 2021 del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia”, concorso curato dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea)-APS - sezione Puglia e con il patrocinio della regione Puglia.

“Un concorso che ha come obiettivo quello di divulgare e contestualmente promuovere il territorio della regione Puglia che ha trovato nell’obiettivo sapiente dei partecipanti la capacità di catturare non solo colori e paesaggi ma anche emozioni da condividere e trasferire ad una comunità sempre più ampia anche di non addetti ai lavori”, questo il resoconto di Giovanna Amedei, presidente dell’Org.

12 bellissimi scatti fotografici, selezionati fra le 300 foto pervenute da parte di 70 partecipanti, che ritraggono scorci della Puglia inusuali e che spaziano dal micromondo della geologia ad elementi macroscopici di notevole interesse paesaggistico.

Per Raffaele Lopez, presidente Sigea-APS - sezione Puglia “questo resta l’appuntamento per eccellenza con i paesaggi geologici pugliesi. I vincitori, di un significativo livello professionale e non solo appartenenti alla categoria dei geologi, hanno giocato con i colori, le sfumature, i giochi di luce naturale appostandosi in prossimità dei siti di interesse geologico in momenti particolari della giornata. Paesaggi che rappresentano la straordinaria geodiversitá della regione Puglia, geodiversità che a partire dal 6 ottobre 2022 verrà celebrata in una Giornata mondiale della geodiversità istituita dall’Unesco ed evocata anche dalla Sigea-APS che per l’occasione sta per promuovere un concorso nazionale in tema rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane”.

Le 12 foto vincitrici saranno pubblicate sui siti web degli organizzatori e raccolte nel calendario 2022 dell’Org, diffuso negli uffici pubblici ed allegato al Periodico di Scienze della Terra dell’Org “Geologi e Territorio”. A ciascuno degli autori premiati sarà consegnato un buono acquisto di euro 100 (cento/00) offerto dalla Società Apogeo Srl.

La data della cerimonia di premiazione, programmata per il mese di dicembre, sarà a breve comunicata.

QUI le 12 foto vincitrici.