Poste italiane omaggia Giuseppe Di Vagno: per i 100 anni dalla sua scomparsa 2 speciali annulli filatelici a Conversano e Mola di Bari

2 speciali annulli filatelici predisposti per domani 25 settembre a Conversano e a Mola di Bari in occasione delle celebrazioni per il Centenario della morte di Giuseppe Di Vagno