I migliori ristoranti della Puglia per fascia di prezzo: la guida su '50 Top Italy 2021'

E' stata presentata in diretta streaming la seconda edizione della classifica di 50 Top Italy 2021, la guida online che raccoglie i migliori ristoranti d’Italia divisi in quattro fasce di prezzo: Low Cost, Trattoria/Osteria, Ristorazione fino a 120 euro e quella oltre i 120 euro per un totale di duecento indirizzi recensiti da nord a sud. A dare i voti, in anonimato, una giuria composta da oltre cento ispettori. Il progetto porta la firma di Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Oltre alla divisone per categorie sono stati assegnati anche dei premi speciali.

50 Top Italy 2021: i ristoranti in Puglia

Nella classifica completa sono indicati in ordine: Low Cost - Trattorie/Osterie - Ristoranti fino a 120 euro - Ristoranti oltre 120 euro. Ecco le realtà della Puglia presenti nella guida con la loro rispettiva posizione in classifica:

Posizione 25 - Angelo Sabatelli Ristorante - Putignano (oltre 120 euro)

Posizione 35 - Pashà - Conversano (oltre 120 euro)

Posizione 50 - Quintessenza Ristorante - Trani (fino a 120€)

Posizione 20 - Masseria Barbera - Minervino Murge - (trattorie/osterie)

Posizione 37 - Antichi Sapori - Montegrosso di Andria - (trattorie/osterie)

Posizione 49 - Cibus - Ceglie Messapica - (trattorie/osterie)

Posizione 4 - Mezza Pagnotta - Ruvo di Puglia (low cost)

Posizione 6 - Pescaria - Polignano a Mare - (low cost)

Posizione 30 - La Tradizione – Fornello Pugliese - Sammichele di Bari (low cost)

Posizione 49 - Rosticceria L’Antico Borgo - Cisternino - (low cost)