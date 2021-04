Bari ancora una volta set cinematografico: ciak per la fiction 'Storie di una famiglia perbene'

Le vicende e i personaggi del romanzo 'Storia di una famiglia perbene' della scrittrice barese Rosa Ventrella prendono forma per la tv: Bari e le sue vie ospiteranno in questi giorni le riprese della fiction ispirata al celebre libro pubblicato dalla Newton Compton Editori nel 2018 e tradotto in 16 Paesi.

La serie tv articolata in otto episodi è prodotta da 11 Marzo Film per Canale 5 e la sua trama si ispira completamente al materiale narrativo contenuto nelle pagine del romanzo.

Rosa Ventrella nata a Bari, ma residente a Cremona da più di venti anni, racconta nei suoi scritti il forte legame con la città nella quale è cresciuta, fatta di bellezze e contraddizioni, un amore viscerale che traspare nel suo romanzo "Storia di una famiglia per bene".

Trama

La famiglia e le sue dinamiche al centro, una storia di profonda umanità che si snoda tra le vie della città vecchia di Bari, negli anni '80, dove la piccola Maria De Santis cresce con tanta fame e voglia di riscatto. Il suo carattere deciso e risoluto la renderanno una donna forte e decisa per questo soprannominata "Malacarne". E poi il suo legame di amicizia e amore con Michele, figlio di una famiglia di contrabbandieri. Entrambi sono accomunati anche dal desiderio di liberasi dal contesto sociale nel quale si sentono prigionieri.