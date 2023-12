MasterChef Italia, il 61enne barese Settimino conquista un posto con i suoi “sufflì”

Secondo appuntamento di MasterChef Italia ed è l’esordio ufficiale per la Masterclass di quest’anno.

Un taglio del nastro accompagnato da sorprese e colpi di scena, a partire dall’ultimo scoglio che separava alcuni cuochi amatoriali dall’ingresso ufficiale in classe: allo chef geniale e visionario Davide Scabin il compito di organizzare, insieme ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, le prove da “dentro o fuori” per chi aveva ottenuto nei Live Cooking due sì e un no.

La serata di ieri è iniziata con gli ultimi Live Cooking, seguiti dallo svelamento del giudice ombra Scabin in occasione del primo Stress Test dell’anno che ha visto gli aspiranti chef che non erano riusciti a ottenere tutti e 3 i sì alle prese con delle preparazioni “a sorpresa” da realizzare in dieci minuti di tempo; a giudicare i “rimandati”, Scabin insieme al giudice che aveva votato “no”.

Alla fine delle selezioni, tra i 9 grembiuli bianchi ancora da assegnare c'è Settimino, 61enne barese addetto al banco salumeria di un supermercato, che subito ha conquistato la simpatia dei giudici grazie alla sua performance. Negli episodi di ieri sera, su Sky Uno (e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) al cospetto del “giudice ombra” Davide Scabin e di Bruno Barbieri è toccato all’aspirante concorrente Settimino, splendido pizzicagnolo di Santeramo in Colle (Bari), insegnarci qualcosa: ad esempio, che a Bari i “supplì” si chiamano “sufflì”…Il video è davvero diventente.

credit “Immagini concesse da Sky”; sito ufficiale https://masterchef.sky.it

La corsa per il titolo di MasterChef Italia ha finalmente avuto inizio, e giovedì 28 dicembre, sempre su Sky e in streaming su NOW, arriverà il nuovo appuntamento: quali nuove sorprese staranno organizzando i giudici?