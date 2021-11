In un tendone da circo a Palo del Colle nasce 'Happy Times', il primo grande cantiere di antimafia sociale

Nasce a Palo del Colle, vicino al Laboratorio Urbano Rigenera, il primo grande cantiere di antimafia sociale in un tendone da circo. Da un po’ di giorni nei pressi di Viale della Resistenza è spuntato un grande chapiteau rosso con delle grandi “R” sulle punte che sta attirando l’attenzione dei passanti. I volontari e le volontarie del laboratorio urbano di Rigenera lo chiamano “Il tendone incantato”. È qui che da sabato 20 novembre si darà voce alla promozione della legalità e dei diritti. Un nuovo spazio fisico vivo, immaginato come un vero e proprio detonatore di bellezza che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i giovani, e non solo, dell’hinterland, grazie agli strumenti preziosi della partecipazione, condivisione, della cultura e dell’arte.

L’obiettivo è portare bellezza nelle periferie, luce nelle zone buie dove abitualmente si spaccia.

L’ispirazione è proprio la testimonianza di Peppino Impastato, il giornalista e attivista siciliano, ucciso dalla mafiavideo il 9 maggio 1978 a Cinisi, che ha fatto della bellezza un’arma contro la rassegnazione e la paura.

Il progetto si chiama “Happy Times - LA FORZA DELLA BELLEZZA” ed è stato ideato e realizzato da Rigenera APS (capofila) assieme all’associazione Musicaingioco, alla Fondazione Vittorio Bari, all’associazione Crocevia Salento, a Biosform srl, all’Istituto Comprensivo Davanzati Mastromatteo e il Comune di Acquaviva delle Fonti. Ed è stato finanziato da Regione Puglia con l’Avviso pubblico n.2/2017 “Cantieri Innovativi di antimafia Sociale: Educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.

In collaborazione con Comune di Palo del Colle, “Caritas di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti”, Istituto Comprensivo Antenore Guaccero, CSV San Nicola di Bari, Giraffa onlus, Fondazione Guglielmo Minervini, Legalitria, Crazy music lab, Factor Hill, Interforze odv, Gruppo scout Agesci, Gruppo scout d’Europa – Impeesa, Nuova Generazione, Liones Club, GMV, Genos, Genitori Antenore Guaccero, Giselle, Dynamik, Danzanima, Dream Team, Oltre il Colle, Impronte, Radio Deejay TeamWeb, Pastorale Giovanile (Palo del Colle), Libera università Domenico Guaccero, UCCA.

Si tratta di una nuova fase di un percorso che è partito nel 2018 con azioni formative e laboratoriali che hanno coinvolto più di 600 ragazzi e ragazze, bambini e bambine tra Palo del Colle, Adelfia, Lecce ed Acquaviva delle Fonti. Uno degli strumenti utilizzati è stato proprio la musica con laboratori condotti dalle associazioni Musicaingioco, Fondazione Vittorio Bari e Crocevia Salento seguendo il metodo Abreu.

Il tendone di 26 metri di diametro appartiene alla famiglia circense Zavatta-Monti, rimasta bloccata in Puglia durante il lockdown e con cui si è creata una sinergia eccezionale. All’interno ci sono una gradinata con 360 posti a sedere e un palco adatto ad ospitare anche spettacoli e concerti.

“Happy Times - LA FORZA DELLA BELLEZZA” è anche cinema, teatro, musica, letteratura e narrativa.

L’inaugurazione è in programma, dunque, sabato 20 novembre alle ore 20:00, ma tutto il weekend è ricco di eventi.

Si parte venerdì 19 novembre alle ore 10:00 con i matinée per le scuole con lo spettacolo “U parrinu - La mia storia con don Pino Puglisi ucciso dalla mafia”, diretto ed interpretato da Christian Di Domenico (in replica sabato alle ore 10:00).

Sabato 20 novembre, alle ore 11:00, c’è un altro incontro dedicato alle scuole: la giornalista Bianca Stancanelli, autrice del libro “A testa alta. Don Pino Puglisi, storia di un eroe solitario” dialogherà con Alessandro Cobianchi, direttore CVS San Nicola.

Sempre sabato, alle ore 20:00 c’è l’inaugurazione de “Il Tendone Incantato” primo Cantiere di Antimafia Sociale, una serata che accoglierà talk sulla narrazione di storie esemplari, performance artistiche a cura della comunità e vedrà la partecipazione di ospiti speciali nell’ambito della nuova cultura dell’antimafia sociale, impegno costante a contrastare la mafia e tutte le forme di atteggiamenti mafiosi, attraverso la bellezza e l’inclusione sociale.

Per l’occasione si esibiranno le Orchestre sociali MusicaInGioco Adelfia e MusicaInGioco/Fondazione Vittorio Bari di Palo del Colle che eseguiranno “Libertango” di Astor Piazzolla, dirette dal Maestro Andrea Gargiulo.

A seguire sarà inaugurata la mostra “Keep on moving - Cento Volti” ideata da Rigenera e realizzata da Enzo Piglionica: ritratti di personalità viventi, esempi virtuosi dell’antimafia sociale, accompagnati da racconti ispirati alle loro vite e alle loro esperienze e la mostra fotografica “Ricordare per continuare” - scatti che raccontano la vita, l’impegno e le passioni di Peppino Impastato, tra cultura e militanza politica. E questo è solo l’inizio perché il programma di “Happy Times – La Forza Della Bellezza” prosegue già domenica 21 novembre e non si ferma sino a maggio del 2022 dando vita così al lungo cartellone partecipato. Il laboratorio urbano nei mesi passati ha chiesto infatti ai cittadini delle “raccomandazioni” spontanee sugli ospiti, sugli artisti, sui politici, che avrebbero voluto nella programmazione. Per cui ogni rassegna è il risultato anche di un dialogo diretto con il territorio.