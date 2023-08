A Castellana Grotte leggende, novizie e badesse: tre giorni di rievocazione storica itinerante con 'Abbatissae'

A Castellana Grotte debutta "Abbatissae - Donne, potere e altre storie" rievocazione storica itinerante sul fenomeno del “Monstrum Apuliae”, con cui si definisce la straordinarietà di oltre cinque secoli di potere spirituale e temporale, sulle persone e sulle terre di Castellana, detenuto da una donna, la Badessa, appunto, "Abbatissae" va alla riscoperta di uno dei tratti caratterizzanti della storia di Castellana Grotte.

Lo spettacolo fa parte della programmazione di Piazze d'Estate 2023, il cartellone di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl e andrà in scena da venerdì 18 a domenica 20 agosto 2023.

Con partenza da Largo Porta Grande (arco di via Don Cristoforo) e per un percorso di circa 40 minuti all'interno del centro storico, il pubblico, suddiviso in gruppi, sarà proiettato in un tempo e in uno spazio passato, fatto di novizie, badesse e storie e personaggi a loro connessi. Dal 1266 al 1810, dall'arrivo di Dametta, prima Badessa del Monastero di San Benedetto a Conversano e delle altre profughe compagne in arrivo in Puglia dal devastato monastero di S. Maria di Verge, nella diocesi di Methoni, nel Peloponneso, al Rito del Baciamano che avveniva all'elezione della Badessa e che ha decretato il potere della stessa sul clero e sul popolo di Castellana, fino alla fine della giurisdizione badessale, nel 1810.

Abbatissae è organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana e Grocà Associazione teatrale Aps, in collaborazione con Gruppo Teatrale Amici Nostri, Passione Danza, Filodrammatica Ciccio Clori, Associazione Musicale Culturale Nino Rota, Banda Castellana Grotte, Beauty Academy e Uilt.

Ideazione e regia di Elvira Spartano, coreografie di Daniela Carbone, allestimento scenico di Fabio Verdolino, disegno luci a cura di Roberto Cupertino, consulenza storica di Antonio Fanizzi.

Il primo ingresso è previsto alle ore 20,30. A seguire ingressi ogni 10 minuti fino alle 21,50 (ultimo ingresso) nelle serate del 18 e 19 agosto e fino alle 23.00 (ultimo ingresso) nella serata di domenica 20 agosto.

L’evento è gratuito con prenotazione su Eventbrite:

https://www.eventbrite.co.uk/ e/biglietti-abbatissae-donne- potere-e-altre-storie- 673060059757

Prenotazione non necessaria per i bambini sotto i 5 anni.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.