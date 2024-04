Dal centro storico al cortometraggio e al teatro: un concorso racconta la storia di Castellana con ''Abbatissae'

“Abbatissae. Donne, potere e altre storie”, la rievocazione storica promossa e sostenuta dal Comune di Castellana Grotte, ideata dall’associazione teatrale Grocà aps e andata in scena nell’agosto del 2023 nell’ambito di Piazze d’Estate, è stata selezionata per il concorso nazionale “Voci dal territorio. La storia siamo anche noi. II edizione” organizzato da UILT - Unione Italiana Libero Teatro.

Proprio Uilt ha bandito nei mesi scorsi il concorso finalizzato a raccontare, far conoscere, rendere noto un personaggio o un avvenimento, noti nel proprio territorio, ma poco conosciuti a livello nazionale, attraverso la stesura di una drammaturgia originale. La modalità di partecipazione prevista dal bando è stata particolarmente originale: combinare il linguaggio teatrale con quello cinematografico, realizzando un cortometraggio. L’associazione teatrale Grocà ha partecipato estrapolando dalla drammaturgia teatrale di Abbatissae, con un lavoro della direttrice artistica Elvira Spartano, una sceneggiatura sintetica e adatta ad un filmato.

Il cortometraggio realizzato ha superato la prima fase, che prevedeva la selezione di 8 cortometraggi, e sarà presentato a Cremona domenica 14 aprile 2024 nel corso dell’evento Palcoscenico Cremona, durante il quale oltre a visionare l’opera, i creatori parleranno del loro lavoro e si aprirà un dibattito sugli aspetti storici ed artistici, anche dal punto di vista della tecnica video e della concezione teatrale.

“Abbatissae. Donne, potere e altre storie”, inoltre, è stato selezionato anche per la fase finale, che prevede la rappresentazione dal vivo del cortometraggio, riportandolo ad una versione teatrale. Sabato 27 aprile 2024, infatti, l’associazione teatrale Grocà porterà Castellana Grotte, il suo centro storico, la storia del Monstrum Apuliae e il dominio badessale sulla città durato per sei secoli in scena al “Teatro degli eroi” a Roma.

