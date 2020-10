Bari prima città al mondo mappata in 3D con realtà aumentata e disponibile su una app

Bari è la prima città al mondo ad avere una sua copia in realtà aumentata, formata da nuvole di punti in 3D, disponibile su una app per iOS e Android: si chiama ‘AC Tourist’ ed è il risultato del lavoro condotto dalla startup barese Augmented.city che, in tre mesi, ha mappato oltre 100 (dei 117 km2) di città e costruito, implementando la tecnologia ‘Open Spatial Computing Reference Platform’ (OSCP), una vera e propria infrastruttura, nella quale trovano spazio più di 4.500 ‘oggetti’ tra monumenti, edifici, attività commerciali e servizi, con relative informazioni e immagini degli interni. Un lavoro, quello realizzato a Bari, certificato da Open AR Cloud (OARC), l'associazione internazionale che crea gli standard globali e supporta le soluzioni di realtà aumentata in tutto il mondo.

L’infrastruttura in realtà aumentata è costantemente ampliata sia dal team di Augmented.city che dagli utenti, che possono aggiungere o aggiornare gli ‘oggetti’ mappati. Con l’app ‘AC Tourist’ – che riesce con precisione al centimetro a determinare la posizione e la direzione dello sguardo dell’utente - basta puntare la fotocamera di uno smartphone su un edificio per visualizzare informazioni utili in modalità AR: dai dati storici sull’edificio alle aziende in esso presenti fino alle recensioni di TripAdvisor inerenti alle attività ristorative o ricettive inquadrate dallo smartphone.

«La tecnologia usata per mappare Bari – spiega la СEO Katherina Ufnarovskaia – è tra le più dinamiche e semplici esistenti, motivo per cui sta riscuotendo l’interesse di altre città italiane e mondiali, impegnate nello sviluppo di servizi previsti dalle smart city. La piattaforma consente di ricevere, registrare, scambiare e segnalare la posizione geospaziale precisa al centimetro e l'orientamento di qualsiasi oggetto, in modo da capire immediatamente dove ci si trova e cosa si ha di fronte; la mappa virtuale è, infatti, perfettamente sovrapponibile alla città reale».

Oltre a quello turistico, diversi altri sono gli ambiti applicativi a cui Augmented.city sta lavorando per sviluppare le potenzialità della realtà aumentata: dalla guida autonoma alla formazione, dalla comunicazione all’immobiliare. Un settore, quello delle realtà digitali (virtuale, aumentata e mista) che, nonostante una lieve frenata dovuta alla pandemia, nei prossimi anni sarà tra le forze trainanti del mercato tecnologico (la banca d’investimento privata internazionale ‘Klecha & Co’ prevede nel 2023 una spesa delle imprese pari a 121 miliardi di dollari e per il mercato consumer di 40 miliardi di dollari mentre la sola vendita di dispositivi come i visori aumenterà di sei volte entro il 2025 - fonte Strategy Analytics).

«Esistono molte possibilità di sviluppare business basati su questa infrastruttura – aggiunge Ufnarovskaia - e siamo felici di aver consentito a Bari di essere, insieme a Helsinki, tra le primissime città al mondo a esserne dotate. Abbiamo colto al volo la possibilità di sfruttare la rete 5G e siamo certi che nei prossimi anni la nostra infrastruttura sarà utilizzata come base per veicolare tutti i servizi per le smart city. All’estero siamo già al lavoro a Seattle, San Pietroburgo, Mosca, Amsterdam, New York e Barcellona».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La start up ‘Augmented.City’ ha sede a Bari e opera con una rete internazionale di 35 sviluppatori in Italia, Cipro e Russia. Nel 2019 l’app ‘AC Tourist’, giudicata la più brillante nella categoria Algoritmi e strumenti software di base, ha vinto lo ‘Huawei Innovation Contest’, il concorso internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche promosso dalla società cinese.