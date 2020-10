'C'è acqua sulla Luna': la recente scoperta pubblicata su Nature

Sulla Luna potrebbe esserci l'acqua! Questo è quello che affermano due recentissimi e sensazionali studi pubblicati su Nature: il primo, coordinato dalla Nasa, e il secondo, condotto dall'Università del Colorado. Questi ultimi dimostrano la scoperta inequivocabile della molecola di acqua (H20), rilevata per la prima volta sulla Luna dal telescopio volante Sofia (Nasa), stimando che oltre 40.000 chilometri quadrati di superficie lunare potrebbero intrappolare acqua sotto forma di ghiaccio in piccole cavità ombreggiate (Università del Colorado).

Come si legge su Today, le stime precedenti ipotizzavano la presenza di trappole fredde per un totale di circa 11.300 chilometri quadrati, ma i risultati presentati ieri dimostrano che potrebbe esistere una zona complessiva pari al doppio di questa estensione. Se la scoperta sarà confermata potrebbe essere più facile raggiungere le riserve d'acqua sulla Luna nell'ottica di una futura base permanente.

A fornire le nuove informazioni necessarie alla nuova avventura spaziale è un osservatorio aereo chiamato "Sofia", acronimo di Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy nato in collaborazione con l’agenzia spaziale tedesca. Un classico “Jumbo Jet” (Boeing 747P) che è stato trasformato in un osservatorio mobile di grande versatilità, pronto ad essere portato anche in zone remote del pianeta.