La Puglia in onda su Rai1, viaggio in 'Camper' tra borghi, spiagge e sapori autentici: tappa anche a Corato e Acquaviva

Alla scoperta della Puglia, protagonista assoluta delle prossime cinque puntate di “Camper”, il programma di mezzogiorno di Rai 1 condotto da Marcello Masi.

Una terra straordinaria, sempre più meta di viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo alla ricerca di bellezza ed emozioni. Dall’8 al 12 luglio i telespettatori potranno conoscere la storia antica dei borghi, i colori delle spiagge assolate, i sapori della gastronomia e tutto ciò che rende unica la regione, che per la sua posizione nel Mediterraneo è considerata la Porta d'Oriente. In azione gli inviati del programma: Monica Caradonna racconterà la ricchezza dei piatti tipici del territorio, muovendosi tra Corato e Acquaviva delle Fonti nel Barese, Fasano in provincia di Brindisi, e poi Vernole nel Leccese sino a Taranto. Lorenzo Branchetti guiderà il pubblico nei borghi più suggestivi: Troia, Barletta, Conversano, Fasano e Massafra. Elisa Silvestrin farà vivere le meravigliose spiagge e gli scenari naturalistici da Rodi Garganico a Bisceglie, da Carovigno a Manduria e Patù. L’esperto di sentieri Francesco Gasparri seguirà i percorsi più incantevoli di Molfetta, Brindisi e Taranto mentre Valentina Caruso mostrerà le bellezze di Siponto e Lecce. Con Annalisa Baldi gli spettatori potranno scoprire le feste e gli eventi da non perdere a Galatina, Conversano e a Bari. Marco Di Buono sarà invece a San Marco in Lamis e a Margherita di Savoia.

"La Regione Puglia per tramite di Pugliapromozione ha pianificato una strategia di promozione della nostra terra sui media e sulle tv nazionali che valorizzano sia le mete estive che, in prospettiva, quelle autunno-inverno. Dopo il successo di Rai Radio 3 con InOnda a Trani, Linea Verde su Rai 1, proseguiamo con Camper sempre su Rai 1 che sarà in diretta da ogni provincia. Queste azioni, nell'ambito di un accordo con Rai Com, sono rivolte ai potenziali visitatori italiani, ed anche pugliesi, rivolte sempre di più al turismo tutto l'anno che ormai ci caratterizza", dichiara Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.

Il programma è realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione con fondi Poc Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 #WEAREINPUGLIA.