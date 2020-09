Che significa 'Addò arrive, chiànde u zippe'?

Quando a Bari si cade in preda alle preoccupazioni perchè c'è tanto da fare ma non si hanno più le forze o i mezzi per proseguire allora si dice 'Addò arrive, chiànde u zippe.

Che significato ha questa frase?

Il detto vuol dire:' Adoperati fino a quando ce la fai'. Nel mondo contadino: fin dove arrivi a lavorare la terra, lì pianta uno stecco per segnale.

In senso figurato questa frase si usa spesso per combattere la preoccupazione che insorge, quando il da fare è molto e il tempo a disposizione è invece scarso. Il detto popolare si può confrontare con quello della Sacra Scrittura: 'A cisacun giorno basta la sua pena'.

In questa frase si racchiude la filosofia del barese e di tutto il magnifico popolo del Sud: 'Non affannarti, impegnati più che puoi con quello che hai e nel luogo in cui vivi, ma non ci rimettere la vita e la salute, mantieni alto lo spirito, sii sempre felice e fiero di quello che fai e hai fatto, ma impegnati'!

Attenti però, a non cadere vittime della 'scusite', quando le cose non vanno come vorremmo, o non abbiamo raggiunto l’obbiettivo perchè non c'erano le giuste condizioni o non avevamo tempo per fare quella determinata cosa. E’ sempre il momento giusto per fare le cose e quando ci saremo impegnati con tutti noi stessi per realizzare quello che avevamo deciso ma gli avvenimenti prendono una piega diversa da quella sperata allora potremo finalmente dire a noi stessi e/o agli altri: Addò arrive, chiànde u zippe'!