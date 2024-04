Coniugi di Bari sfiorano 300mila euro ad Affari Tuoi, ma cambiano il pacco: vanno a casa con 100 euro

Sfortunata partita per Valentina e Gianluigi da Valenzano (Bari) nel corso della puntata del 24 aprile di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus.

La coppia di coniugi ha sfiorato il colpo grosso, ovvero 300mila euro, cominciando con il pacco 5 e chiamando via molti premi bassi. Quindi, dopo aver rifiutato due ricche offerte da 38mila e 48mila euro hanno accettato lo scambio proposto dal dottore, prendendosi il pacco 7. Una beffa, perché nel 5 c'erano proprio 300 mila euro. Quindi un'ulteriore sostituzione, per terminare la partita con il numero 17. Alla fine la sfortuna ha completato l'opera: la coppia, nel turno finale, non ha accettato 17mila euro sperando di averne 50mila. Invece, all'interno del pacco vi erano solo 100 euro.