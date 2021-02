Alberobello festeggia l'amore: nella città dei trulli cuori, addobbi e luci dedicati a San Valentino

Da sabato 13 febbraio a domenica 7 marzo torneranno ad accendersi le luci sui trulli per festeggiare San Valentino. Un mese d’amore per festeggiare san Valentino: un modo per stringersi in un abbraccio di affetto virtuale in questo difficile momento di emergenza mondiale legato alla pandemia