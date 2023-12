"Fiorire lì Dove Dio Ci Pone", Alberobello celebra il Natale con i suoi due presepi nel suggestivo scenario dei trulli

Il Presepe Vivente di Alberobello, uno dei più amati e rinomati in Puglia, si appresta ad inaugurare la sua 53ª edizione con il tema "Fiorire lì Dove Dio Ci Pone". Quest'anno, l'evento si ispira alle parole lasciate in eredità dal caro Don Giacomo Donnaloja: "Fiorire nel luogo dove Gesù ci ha messo, anche quando pensiamo che sia doloroso e difficile." Questo messaggio di speranza e amore guiderà ogni aspetto della manifestazione.

L'attesissimo evento che coinvolge oltre duecento volontari, numerose associazioni e parrocchie del paese, si svolgerà dal 26 al 29 dicembre 2023, nel suggestivo scenario del rione Aia Piccola di Alberobello. In caso di condizioni meteorologiche avverse o dichiarata sospensione, l'evento sarà riprogrammato per il 30 dicembre 2023.

Per preservare la qualità e l'esperienza degli ospiti, l'accesso al Presepe Vivente richiederà la prenotazione, disponibile a partire dalla prima settimana di dicembre.

Parallelamente al Presepe Vivente, il Presepe di Luce, giunto alla sua terza edizione, offrirà uno spettacolo suggestivo con installazioni luminose a partire dal Trullo Sovrano, passando per Piazza Curri, Corso Vittorio Emanuele, via Tenente Cucci, Piazza del Popolo e la suggestiva Villa Belvedere per concludersi, come tradizione, nel cuore di Alberobello, il Rione Aia Piccola.

Il percorso è con accesso libero, fruibile dal 3 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024, tutti i giorni dal tramonto all’alba, il tratto finale non sarà accessibile dal 26 al 29 dicembre 2023.

www.dabetlemmeagerusalemme.it per ulteriori dettagli e prenotazioni.