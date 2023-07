Alberobello nella classifica delle strade più belle del mondo: al sesto posto prima di Atene, Parigi e San Francisco

Abituati a vivere in così tanta bellezza, noi pugliesi non ci facciamo ormai più caso (forse) ma gli stranieri invece sì e lo mettono nero su bianco: Alberobello compare sulla rivista americana 'House Beautiful' nella classifica delle 40 strade più belle al mondo. La testata che si occupa di design, stili di vita e idee di viaggio ha inserito al sesto posto una delle strade più 'instagrammate' del sito pugliese patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. La notizia viaggia veloce fino a raggiungere numerose testate mondiali tra cui quella indonesiana Seasia che mostra la classifica delle prime 20 strade più belle al Mondo.

Sulla rivista americanasi fa riferimento alla città dei trulli come meta di viaggio memorabile con scenari unici e pittoreschi. Un bellissimo richiamo alle case imbiancate a 'forma di fungo', i trull. Si legg: " Sarai in grado di intravederli praticamente ovunque ti giri in città' e poi la possibilità di passeggiare per le caratteristiche vie come quella di Via Monte San Michele", citata perché "offre la possibilità di fare un giro turistico e allo stesso tempo acquistare souvenir".