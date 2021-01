"Qui il crudo di mare è una vera favola", Alessandro Borghese e la sfida di '4 Ristoranti' a Bari: il migliore? E' a Santo Spirito

E' il ristorante “L’Incanto” nel quartiere Santo Spirito di Bari che si aggiudica la vittoria nella sfida '4 ristoranti' guidata da Alessandro Borghese.

I ristoratori baresi, Tina de L'Incanto, Diego di Biancofiore, Mimmo di Tabula Rasa e Anna Rita di Asuddiest, si sono sfidati a suon di crudo di mare e di piatti della tradizione pugliese.

Ma è all'Incanto che lo chef ha assegnato il titolo di miglior ristorante di crudo di mare della città definendo qui il pesce ''una vera favola''. È Tina, la proprietaria, che acquista il pesce alla Boutique dei frutti di mare. Il suo crudo, chiamato in menu “Delizie di mare”, è tradizionale, ma servito in maniera scenografica su un vassoio riempito di ghiaccio.

Borghese ha consegnato il “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno del locale e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività.

Sulla pagina Facebook Tina e suo marito Emanuele ringraziano tutti per la vicinanza e il sostegno continuo: ''È stata una vittoria di gruppo, tutto lo staff se l’è meritata e tutti hanno dimostrato il loro valore. Continueremo ad esaltare le qualità di questo fantastico territorio!".

(©Foto Facebook L'Incanto)