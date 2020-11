Alessandro Borghese è a Bari: lo chef saluta i fan postando le foto sul lungomare della città

Alessandro Borghese è a Bari! Lo chef ha annunciato su Instagram il suo arrivo nella nostra bellissima città postando le sue foto sul lungomare e sul set del programma. Proprio nel capoluogo pugliese lo chef sta girando una puntata della nuova stagione del programma tv 4 ristoranti, in onda su Sky Uno e su TV8.

Chi sono i ristoranti in gara? In realtà non si conoscono ancora i nomi ma sicuramente i quattro locali si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di 'miglior ristorante' della zona.

Ogni ristoratore a turno ospiterà i concorrenti e il giudice chef Borghese che segneranno poi, a fine pasto su un taccuino, i voti per i propri colleghi. Vincerà chi ottiene il punteggio più alto, dato dai voti assegnati a ognuno dai ristoratori e da Borghese che con il suo voto finale potrebbe ribaltare l'esito.

Alessandro Borghese assicura sui social che saranno giorni di divertimento e buon umore ma sempre in sicurezza non dimenticando le regole anticovid importanti per la salvaguardia della salute dei concorrenti e di tutto lo staff del programma.

Non sorprenderà quindi vedere per le strade di Bari la presenza di un insolito 'Caravan nero', è quello del programma '4 ristoranti': un avvistamento è stato fatto a Santo Spirito.

Foto ©Gruppo Facebook Quelli che amano santo spirito