La giovane Alessia Stasolla è Miss Corato: la 18enne pugliese ha vinto la tappa del tour di Miss Italia Puglia

Si è svolta il 2 Luglio in Piazza Cesare Battisti a Corato la quarta selezione di Miss Italia Puglia. L’evento è stato organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del mondo nella sua città.

A condurre è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata presto in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco un profondo monologo sulla sicurezza stradale per la campagna di sensibilizzazione nazionale voluta dalla Patron Patrizia Mirigliani e supportata dal Ministero dei Trasporti. Al suo fianco Elisabetta Lelario, Miss Social Puglia 2022.

È stata invece ospite Vanessa Di Lernia, nominata Miss Rocchetta Bellezza Puglia nella finale regionale di Sammichele di Bari di sabato 1 luglio.

Ad allietare la serata ci son state la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.

Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, per l’hair style Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e Vanity Hill di Santeramo in Colle per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre per il make-up lo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.

Premiata come Miss Corato Alessia Stasolla, 18enne di Santeramo in Colle, studentessa di liceo musicale; Miss Rocchetta Bellezza Giulia Bilancia, 17enne di Lucera, studentessa di grafica e comunicazione; Miss Framesi Giorgia Barone, 19enne di Casamassima, addetta alle vendite; quarta classificata Ilaria Lapalombella, 19enne di Bitetto, studentessa di Scienze dell'educazione e della formazione; quinta classificata Simona Venditti, 18enne di Foggia, studentessa del liceo scientifico; sesta classificata Chiara Lanza, 18enne di Palagianello, neodiplomata al liceo linguistico. Miss Mascotte Claudia Caputo, 16enne di Modugno.