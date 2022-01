Perché Alexa oggi non funziona

'Quali sono le previsioni di oggi?', magari stamattina in molti avete chiesto ad Alexa di aggiornarvi sul meteo e non vi ha risposto. Cosa succede? Come riporta Today.it, l'assistente personale intelligente sviluppato dall'azienda statunitense Amazon è fuori uso in tutta Italia. I dispositivi Echo Dot, ossia quelli dotati di un semplice altoparlante, si illuminano ma non rispondono mentre gli Echo Show, quelli con il monitor, reagiscono con un: "si è verificato un problema".

Perché Alexa non funziona

In tanti avranno staccato e riattaccato la spina, controllato la connessione internet, ma niente da fare. Il problema, infatti, non dipende dagli utenti amanti della domotica ma da alcuni disservizi della rete Amazon. Cosa fare quindi? L'unica soluzione al momento possibile è quella di aspettare che Alexa si rianimi da sola.

