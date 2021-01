Allorino pugliese: la ricetta dell'ottimo liquore digestivo

I liquori fatti in casa sono una tradizione pugliese ormai consolidata. Non è strano trovare nelle nostre dispense il liquore al cioccolato o il digestivo al basilico. Tra questi uno davvero semplice da realizzare a partire da pochi ingredienti reperibili a basso costo è l’allorino.

L’alloro per definizione è ottimo per insaporire, con il suo retrogusto delicato e avvolgente, capace di donare ad ogni piatto un sapore decisamente particolare, agreste e invernale. Molto simile alla menta, sia per aspetto che per intensità, entrambi possono prestarsi bene alla creazione di un pratico digestivo e essere utilizzati per insaporirsi a vicenda. Inoltre il liquore all’alloro rientra a pieno titolo tra i tradizionali liquori pugliesi, utilizzati solitamente per celebrare adeguatamente un pasto con i propri commensali e ringraziarli per la loro presenza. Per la realizzazione dell’allorino, liquore esteticamente molto simile all’olio d’oliva, serve solo un po’ di pazienza e la giusta attenzione.

Ingredienti

100 foglie di alloro

1 l di alcol 95°

1,2 l di acqua

800 g di zucchero

Preparazione

Iniziate mettendo in infusione le foglie di alloro nell’alcol in un boccaccio sigillato ermeticamente. Coprite il tutto con un canovaccio e lasciate riposare per un mese in un luogo fresco e ombroso. Trascorso il tempo richiesto mettete a bollire l’acqua versandovi al suo interno lo zucchero. Mescolate lo sciroppo così risultante e quando la mistura sarà uniforme spegnete il fuoco. Mescolate lo sciroppo con le foglie di alloro, e in seguito filtrate il tutto aiutandovi con una garza o un telo di cotone travasandolo nelle bottiglie che userete per il liquore. Lasciate riposare per altre due settimane ricordandovi di tenerlo al fresco, servitelo freddo.

(Fonte Puglia.com)