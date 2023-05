Ambra Angiolini non resiste al fascino di Bari: l'attrice pubblica sui social una foto sul lungomare

Non ha resistito al fascino del lungomare di Bari e si è concessa uno scatto con il meraviglioso panorama alle sue spalle. La popolare attrice e cantante, Ambra Angiolini, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto ricordo del suo soggiorno in città. L'artista era in Puglia per motivi di lavoro: ha, infatti, recitato nel Teatro Fusco di Taranto le ultime repliche del suo spettacolo intitolato 'Il Nodo', portato in giro per tutta Italia nel corso degli ultimi tre anni. Nonostante gli appuntamenti di lavoro fossero concentrati nel capoluogo jonico, Ambra ha deciso di trascorrere ugualmente alcuni momenti di relax a Bari.

Nei giorni scorsi Ambra aveva già dedicato al capoluogo pugliese anche alcune 'storie Instagram', passeggiando fra le vie del quartiere Madonnella ed immergendo le sue gambe nel mare della costa barese. Oggi, infine, l'omaggio al lungomare illuminato nella classica versione serale e la classica foto da turista felice.