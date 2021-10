“Il cancro si vince anche con lo sport “: Bari ha una campionessa Italiana di categoria Sup race surfing FISW 2021

Lo sport come metafora per parlare di vittoria contro il cancro: non è un luogo comune ma qualcosa di davvero straordinario perché a testimoniarlo nella gara contro la malattia c'è una sportiva pugliese. Si chiama Angela Carbonara ed è un'atleta e tecnico federale barese, tesserata presso la Sup Academy di Taranto e allenata dal coach Mario Tagarelli. E' sua la vittoria nella gara di sup catergoria “Adaptive”: un grande risultato sportivo per l'atleta, paziente oncologica, che ha gareggiato con il simbolo dell’istituto tumori di Bari.

Una donna eroica per volontà, Angela è una grande testimonianza di forza e tenacia per chi lotta e cammina nel buio. Le sue parole sono infatti: "Il mio è un messaggio rivolto a tutte quelle persone con problemi fisici che pensano di non potercela fare. Il cancro si vince anche con lo sport".