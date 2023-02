Anna Oxa a Sanremo, dopo la terza serata del Festival è venticinquesima

Dopo l'esibizione dei 28 big, la terza serata del Festival di Sanremo mostra una classifica generale provvisoria data dai voti del pubblico e della giuria demoscopica (300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica - entrambi con un peso del 50%) a differenza delle prime due serate dove a votare è stata solo la sala stampa.

Nonostante il televoto da casa la posizione in classifica dell'artista barese Anna Oxa non è cambiata di molto: la cantante, che sul palco dell'Ariston si è esibita con il brano 'Sali (Canto dell’anima)', si è piazzata 25esima alla fine della terza serata (quattordicesima dopo la prima esibizione e nella prima classifica generale 26esima).

Anna Oxa è tra le artiste più rappresentative della storia del Festival di Sanremo: con la partecipazione alla 73esima edizione della manifestazione raggiunge Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano e diventa, pari merito, il nome con più presenze in gara: ben 15. Due sono invece le vittorie: nel 1991 con "Ti lascerò", cantata in coppia con Fausto Leali e nel 1999 con "Senza pietà".

Con un post sui social il suo staff ringrazia tutte le persone che l'hanno votata e anche a quelle che "avrebbero voluto sostenere Anna Oxa con il proprio voto e non hanno potuto votare". "Stare insieme è la più grande vittoria! Grazie di cuore, non riuscirò a rispondere a tutti... - si legge ancora nel post.

Una partecipazione che, in ogni caso, non sta passando inosservata: ieri, dopo le polemiche dell'esibizione di lunedì, ve ne è stata un'altra alimentata dai social. Ieri, durante la diretta della terza serata, erano circolate voci di un'ipotetica lite tra due cantanti in gara, con tanto di iniziali delle presunte contendenti. In rete qualcuno aveva ipotizzato che potesse trattarsi proprio della Oxa e di Madame. Il tutto, però, è stato smentito in modo secco già pochi minuti dopo.

L'ufficio stampa dell'artista vicentina è intervenuto a stretto giro: "Madame e la Oxa non si sono mai viste - si legge in una nota - . Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano". Quindi, sempre a breve distanza, la smentita della Rai attraverso il responsabile della comunicazione Dante Fabiani, in sala stampa: "Non esiste questa fantomatica rissa tra la Oxa e Madame. Anna Oxa è nel camerino, ora sta con Coletta e chiede di rettificare questa fake che sta girando. Non è assolutamente vera". Infine, un ulteriore messaggio pubblicato sulla pagina social Anna Oxa - Oxarte dallo staff della cantante: "Non distraetevi per il televoto. Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole".