'Cerco una stanza singola e condividerei tutti i pacchi da giù pieni di Puglia': il simpatico annuncio di una studentessa barese in trasferta

Cambiare regione o città per studiare è comune a molti ragazzi pugliesi e cercare casa in un periodo come questo di caro affitti diventa un'impresa. Tra annunci di offerte e ricerche di studenti ci siamo imbattuti in una simptica vicenda che riguarda proprio una studentessa barese che ha pubblicato un singolare annuncio su Facebook (Bacheca annunci Vendita/affitto case Milano) con l'obiettivo di trovare una stanza singola nel capoluogo lombardo.

Non solo un annuncio, ma un vero e proprio sponsor: 'Cerco stanza singola a Milano... '- e poi conclude con una promessa che solo chi è fuori dalla propria terra potrà davvero capire fino in fondo - 'Sono molto simpatica, mi piace cucinare e condividerei tutti i pacchi da giù pieni di Puglia!'.

Come si dice da noi 'come minimo' per quest'ultima frase le dovrebbero dare una suite!

Creatività e originalità nell'annuncio della studentessa originaria di Molfetta, dove si respira tutta la bellezza dell'essere pugliese fatta di accoglienza e condivisione.

Le auguriamo tutto il meglio!