Un professore barese del Panetti vince il Global Teacher Award: è il premio come miglior insegnante nel mondo 2021

E' il vincitore del Global Teacher Award, un vero e proprio ‘Nobel' nel mondo dell'insegnamento, e a riceverlo è un professore barese, Antonio Curci, insegnante presso l’Istituto tecnico tecnologico Panetti Pitagora di Bari. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che identifica il miglior insegnante considerato in grado di dare un eccellente contributo alla professione. E il professor Curci da anni si impegna in questo attraverso la didattica e la guida di una radio scolastica tra le più attive in Italia, Radio Panetti. e nella realizzazione di progetti legati al mondo dell'informatica.

La premiazione avverrà il 10 ottobre durante una cerimonia a Dubai.