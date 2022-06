In barca al tramonto con pesce crudo, focaccia e prosecco: l'aperitivo dei Marinai di Santo Spirito tra sapori e bellezza

La passione per il mare, per la terra e per i prodotti locali è stata d'ispirazione per un gruppo di ingegnosi pescatori: l’associazione Marinai Santo Spirito ha così inaugurato la stagione estiva con delle suggestive escursioni in barca per far apprezzare a cittadini e turisti la bellezza della costa e i sapori della cucina pugliese. A bordo dei gozzi, piccole imbarcazioni in legno, si può godere della luce magica del tramonto sul mare, guardare le luci che si accendono sul porticciolo e fare un piccolo apericena con pesce crudo, focaccia e una buona birra o prosecco rigorosamente freschi, il tutto al costo di 15-20 euro.

©Foto Facebook Marinai Santo Spirito

Le guide sono proprio loro, i pescatori che accompagnano i turisti in mare. L'atmosfera è davvero unica e rilassata e ci si sente accolti come quando si sta in famiglia o tra amici. Tra una piccola sosta al Vargalone, lo scoglio un tempo usato come attracco per il carico e scarico di olio e vino, e un saluto alla Madonna protettrice dei marinai si ritorna a riva.

L'iniziativa ha fatto breccia anche nel cuore dell'Assessore all'Ambiente e allo Sport del Comune di Bari Petruzzelli tanto che sulla sua pagina Facebook racconta la bellissima idea avuta dai marinai: "Giro al tramonto sul gozzo con racconto della storia e delle tradizioni di Santo Spirito e del suo porticciolo e aperitivo con focaccia, birra, cozze nere e tagliatelle (ovvero le seppie crude tagliate per chi non lo sapesse). Tanti i residenti e turisti che l'hanno già fatto. Tanti quelli che si sono già prenotati.

Un'intelligente iniziativa di marketing territoriale, un bel modo per valorizzare le nostre bellezze, la nostra storia, apprezzare e far apprezzare le nostre prelibatezze gastronomiche".

Quindi ora non resta che prenotarsi!