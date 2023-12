Aperture straordinarie dei musei e parchi archelogici nel fine settimana dell'Immacolata: tutte le informazioni

Aperture straordinarie diurne e serali e orari prolungati di visita saranno l’offerta del weekend alle porte, nel dichiarato intento da parte della Direzione Regionale Musei Puglia, di ampliare le possibilità di fruizione dei luoghi della cultura durante le festività.

Si comincia domani, il giorno dell’Immacolata, quando numerosi Musei, Castelli e Parchi archeologici pugliesi saranno visitabili ai consueti orari di ingresso riservati ai giorni festivi; si prosegue sabato 9 e domenica 10 dicembre: in questo caso, i luoghi d’arte saranno fruibili ben oltre gli abituali orari di apertura, riservando al pubblico nuove occasioni per conoscere la bellezza. Nel ricco “catalogo” di occasioni imperdibili, non mancheranno appuntamenti con la storia illuminati dal bagliore della luna e percorsi archeologici immersi in itinerari naturalistici da esplorare sia di giorno che di sera.

«Grazie alla disponibilità degli addetti alla vigilanza, i nostri custodi della bellezza, abbiamo immaginato un weekend dell’Immacolata all’insegna dell’arte e della storia - spiega l’arch. Francesco Longobardi, delegato alla Direzione Regionale Musei Puglia - Ad attendere cittadini e turisti saranno esperienze di visita in varie fasce orarie della giornata, un “diversivo culturale” in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo».

Per conoscere, i consueti orari di apertura nei giorni 9 e 10 dicembre, si prega di consultare il sito https://museipuglia.cultura. gov.it/