Un'app per scoprire le meraviglie legate a San Nicola: un'audioguida per ripercorrere la storia e le tradizioni nicolaiane

In occasione della festa di San Nicola, l’Accademia Cittadella Nicolaiana ha rilasciato sui principali store digitali il restyling della sua APP.

Sviluppata in collaborazione con NTT Data, l’utente avrà accesso a un’audioguida in italiano, inglese, russo e giapponese, che lo condurrà in piena autonomia alla scoperta della Basilica di San Nicola, del Museo Nicolaiano e dell’intera Cittadella Nicolaiana.

Scaricando la APP al costo di 2,99 euro, oltre ai 30 brani dell'audioguida completa della Cittadella Nicolaiana, si avrà diritto a un ingresso gratuito al Museo Nicolaiano. Si potranno inoltre acquistare biglietti per il Museo, prenotare degustazioni al suo punto ristoro e visite guidate per un vero turismo esperienziale della città di Bari: vivere i vicoli e i sapori della città vecchia, partecipare al rito della preparazione delle orecchiette, conoscere i luoghi di Lolita Lobosco, gli spaghetti all'assassina e le altre specialità enogastronomiche del territorio.





“Dopo l'avvio della riqualificazione del Museo e del suo punto ristoro, con questa APP - spiega il sen. Alberto Losacco, Presidente dell’Accademia Cittadella Nicolaiana - continua l’impegno della nostra Onlus per valorizzare l'intera Cittadella Nicolaiana e offrire ai turisti un’esperienza sempre più qualificata. Non solo i turisti ma anche i baresi potranno ripercorrere la storia e le tradizioni nicolaiane attraverso le audioguide, essere sempre aggiornati sugli eventi, godere di promozioni dedicate per l’ingresso al Museo, l’acquisto del merchandising, gli eventi enogastronomici al punto ristoro. Nelle prossime settimane presenteremo ufficialmente la APP in una conferenza stampa con il Sindaco Decaro e il CEO di NTT Data Italia, Walter Ruffinoni”, conclude Losacco.