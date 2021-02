Colpo di fulmine al maxi concorso per infermieri: "Innamorato pazzo" cerca la sua bella lanciando un appello sui social

Stress, ansia, tensione: sono questi gli stati d'animo di chi ha partecipato al maxi concorso per inferimieri indetto dalla regione Puglia nel Nuovo padiglione della Fiera del Levante. Un concorso regionale per infermieri con 10mila ammessi e 566 infermieri da reclutare. E' proprio qui, in questa atmosfera di massima concentrazione fatta di occhi attenti ed espressioni celate dalla mascherina che qualcuno ha pensato all'amore. Colpito dallo sguardo profondo e magnetico di una ragazza, il protagonista di questa storia, ha lanciato un appello su Facebook, all'interno del gruppo dei partecipanti al concorso. Scrive infatti: "La tua vista oggi è stata divina. Occhi color perla e sorridenti, volto angelico anche con la mascherina". Sicuramente un'ardua impresa, come trovare un ago in un pagliaio, ma del resto perchè non provarci. Conclude inoltre scrivendo: "Credo che il tuo nome sia Samantha visto dalla tua collana, accento campano. Palesati, sei stupenda". Una dichiarazione singolare che ha scatenato l'ilarità e l'ironia di molti presenti all'interno del gruppo dedicato. Prima o poi qualche Samantha salterà fuori, se non all'interno del gruppo facebook, almeno quando verranno pubblicati gli elenchi degli esiti del test.