Apre a Bari 'L’Antica Pizzeria Da Michele': "Si offre lavoro a chi l’ha perso dopo la chiusura di Domino’s"

"Cara Bari, non vediamo l’ora di farti assaggiare, colei che ha conquistato il mondo la Margherita! Dai manca ancora poco e vi riveleremo, la data di apertura" Così la catena internazionale di ristorazione "L’Antica Pizzeria Da Michele in the world" saluta Bari con un post su Facebook, pronta ad annunciare la data della sua prossima apertura in città.

"L’Antica Pizzeria Da Michele in the world è pronta ad offrire posti di lavoro ai dipendenti che l’hanno perso a causa della recentissima chiusura di Domino’s in Italia". Così Alessandro Condurro, Amministratore della Michele in the world e segretario dell’Unione Pizzerie Storiche “Le Centenarie”, esprime il proprio dispiacere per le attività commerciali della catena che hanno definitivamente abbassato la propria saracinesca. "Nonostante l’Antica Pizzeria Da Michele in the world proponga un prodotto pizza completamente diverso, la catena Domino’s è sempre stata per noi un esempio a cui puntare, a livello imprenditoriale, per la nostra idea di espansione. È per questa ragione che abbiamo deciso di supportare le tante famiglie in difficoltà, dopo la chiusura delle sedi italiane, offrendo ai dipendenti rimasti disoccupati un lavoro, in una delle nostre sedi nel mondo, nei diversi campi possibili, dal servizio di sala al ruolo di pizzaiolo. Per i nuovi assunti, sarà necessario un periodo di formazione, per conoscere la nostra pizza e poterla portare nel mondo".

Attualmente, l’Antica Pizzeria da Michele in the world è presente, a livello mondiale, con 26 sedi: in Italia a Napoli, Salerno, Milano, Verona, Firenze, Bologna, tre a Roma, Lecce e Palermo, in Europa a Barcellona, Berlino, Amburgo, due a Londra e Manchester, in Giappone a Tokyo, Fukuoka e Yokohama, negli Emirati Arabi con due sedi a Dubai, in Arabia Saudita a Riyad, Al Khobar e Gedda, negli Stati Uniti a Los Angeles. Le sedi stagionali attualmente aperte sono Crotone, Como, pressi l’Holton Hotel, e Venezia, all’Hotel Excelsior. Tra le prossime aperture previste: Santa Barbara negli Stati Uniti e Bari.

(Fonte Micheleintheworld)