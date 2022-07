Una 'pasticceria sexy' in centro: apre i battenti 'Dick Factory', in corso Vittorio Emanuele

Dolci 'hot' per un nuovo locale barese. Si tratta della pasticceria sexy 'Dick Factory', che apre i battenti in corso Vittorio Emanuele II, stasera alle 18. L'attesa per l'apertura si è protratta a lungo: dallo scorso maggio, sulla pagina facebook del locale, è partito il lungo countdown per l'avvio dell'attività.

L'idea imprenditoriale è mutuata da esperienze simili nel settore dei dolciumi, già presenti a Milano e Barcellona. 'Dick Factory' realizza dolci di diversi gusti, con la particolarità delle forme 'hot'. Gli ambienti a tema della pasticceria sexy, completano l'atmosfera.