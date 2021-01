Scorozette di arancia candite glassate con il cioccolato: un ottimo e dolce spuntino invernale

Sono delizie invernali, facili da preparare, pochi ingredienti e tanta dolcezza: sono un ottimo spuntino da sgranocchiare a metà giornata e piacciono moltissimo ai bambini soprattutto se glassate con il cioccolato. Le scorzette candite hanno diverse funzioni, oltre che come semplice dolcetto singolo, possono essere utilizzate per insaporire altri dolci come ad esempio il panettone o torte fatte in casa.

Usate come dolce pensierino da inserire in sacchettini traspiranti, le scorzette di arancia candite profumano l’ambiente e sono ottime da assaporare. Si utilizzano anche come guarnizione per dolcetti o biscotti da assaporare in qualsiasi momento di pausa rilassante con un ottima bevanda calda o un buon caffè energizzante.

Ingredienti

150 g di bucce di arance (preferibilmente biologiche)

150 g di zucchero

150 ml di acqua

200 g di cioccolato fondente

Come si preparano

Innanzitutto per preparare le vostre scorzette di arancia candite partite lavando per bene le arance , tagliatevi le calotte, incidete la buccia nel senso longitudinale andando a ricavare 6 spicchi da ogni arancia.

partite , tagliatevi le calotte, incidete la buccia nel senso longitudinale andando a ricavare 6 spicchi da ogni arancia. Togliete delicatamente la buccia e tagliatela a listarelle con una larghezza di 1 centimetro circa.

delicatamente con una larghezza di 1 centimetro circa. Mettete le bucce ottenute in una ciotola ricoperta d'acqua e lasciatele riposare per tutta la durata della notte. Riprendete la vostra ciotola il giorno dopo e scolate le arance .

e lasciatele riposare per tutta la durata della notte. Riprendete la vostra ciotola il giorno dopo e . Trasferite le vostre bucce in un pentolino , ricoprite con acqua pulita e portate a bollore . Un passaggio fondamentale quest'ultimo, che serve ad eliminare il tipico sapore amarognolo della buccia di arancia. Questo passaggio si può ripetere più volte in base all'amarezza stessa dell'arancia.

, ricoprite con acqua pulita e portate a . Un passaggio fondamentale quest'ultimo, che serve ad eliminare il tipico sapore amarognolo della buccia di arancia. Questo passaggio si può ripetere più volte in base all'amarezza stessa dell'arancia. Una volta ultimate queste operazioni scolate le arance , rimettetele nel pentolino con lo zucchero e l'acqua nelle dosi indicate negli ingredienti e iniziate a cuocere a fiamma media.

, rimettetele nel nelle dosi indicate negli ingredienti e iniziate a cuocere a fiamma media. Lasciatele cuocere per una decina di minuti fino a quando acqua e zucchero non avranno creato nell'insieme una specie di sciroppo . Cuocete sino a quando lo sciroppo non verrà completamente assorbito dalle arance.

. Cuocete sino a quando lo sciroppo non verrà completamente assorbito dalle arance. Spegnete la fiamma e prendete le vostre scorzette con una pinzetta e disponetele su una teglia o un vassoio rivestito con carta da forno, ben separate tra di loro.

e disponetele su una teglia o un vassoio rivestito con carta da forno, ben separate tra di loro. Lasciatele ad asciugare dalle 4 alle 6 ore, trascorso questo tempo le scorzette potranno già essere consumate o usate come semplici canditi.

Per renderle ancora più golose potete sciogliere il vostro cioccolato fondente ed intingervi al suo interno le scorzette per intero o solo in una parte in base ai vostri gusti. Lasciate ad asciugare ed una volta solidificato il cioccolato potrete consumare le vostre scorzette d'arancia candite.

(Fonte Puglia.com)